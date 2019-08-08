«Порту» рассчитывает на Икера Касильяса в чемпионате Португалии

«Порту» официально заявил испанского голкипера Икера Касильяса на сезон в португальскую лигу. В конце весны он перенес инфаркт.
Касильяс возвращается в команду после перенесенного инфаркта. Вратарю стало плохо прямо во время тренировки «Порту».
Ранее он заявил, что в период реабилитации будет работать на руководящей должности в клубе. Игрок присоединился к команде на предсезонных сборах уже 1 июля.
Первый матч «Порту» в домашней лиге проведет 10 августа против «Жил Висенте». Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» в Лиге чемпионов.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca