«Порту» рассчитывает на Икера Касильяса в чемпионате Португалии

«Порту» официально заявил испанского голкипера Икера Касильяса на сезон в португальскую лигу. В конце весны он перенес инфаркт.

Касильяс возвращается в команду после перенесенного инфаркта. Вратарю стало плохо прямо во время тренировки «Порту».

Ранее он заявил, что в период реабилитации будет работать на руководящей должности в клубе. Игрок присоединился к команде на предсезонных сборах уже 1 июля.

Первый матч «Порту» в домашней лиге проведет 10 августа против «Жил Висенте». Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca