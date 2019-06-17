«Атлетико» готов побить свой трансферный рекорд ради перехода Жоау Фелиша

Полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш может продолжить карьеру в «Атлетико». Клуб готов пойти на большие траты.

«Матрасники» намерены выплатить отступные за 19-летнего португальца в размере 120 миллионов евро, тем самым установив свой трансферный рекорд. На данный момент самый дорогой переход в «Атлетико»принадлежит Тома Лемару, за которого было заплачено 70 миллионов евро.

Утверждается, что деньги на Фелиша будут выделены с продажи форварда Антуана Гризманна, за которого клуб планирует выручить 120 миллионов. Отмечается, что хорошие отношения между «Атлетико» и агентом игрока Жорже Мендешем могут существенно увеличить шансы на трансфер.

В сезоне 2018/19 Жоау Фелиш сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca