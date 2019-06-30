«Зенит» хочет приобрести защитника Дугласа Сантоса

«Зенит» планирует приобрести левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса в это межсезонье. В настоящее время клубы ведут переговоры.

Сам 25-летний игрок хочет покинуть немецкую команду. «Гамбург» в воскресенье освободил его от тренировок, чтобы бразилец не получил травму перед трансфером.

Ранее «Гамбург» подписал Тима Ляйбольда из «Нюрнберга», который станет преемником Сантоса на позиции левого защитника. Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро.

Год назад «Зенит» отказался от трансфера, так как «Гамбург»просил за бразильца 25 млн евро. В 38 матчах в минувшем сезоне Дуглас забил 2 гола, отдал 7 результативных передач и заработал 4 желтых карточки.

Фото: Global Look Press

Источник: Hamburger Morgenpost