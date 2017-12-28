«Манчестер Юнайтед» откажется от покупки Антуана Гризманна

Автор: Дмитрий Темников 0

Антуан Гризманн

Руководство «Манчестер Юнайтед» откажется от приобретения нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщают СМИ. 

Главный тренер англичан Жозе Моуринью хотел бы усилить свою команду французским игроком, однако португалец считает сумму трансфера в 100 млн евро неприемлемой. По некоторым данным, теперь за 26-летнего форварда будет бороться «Барселона».

Ранее главный тренер мадридцев Диего Симеоне заявил, что готов отпустить Гризманна при его желании перейти в другой клуб. В текущем сезоне Ла Лиги француз сыграл 14 матчей и забил 5 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

 

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