Алишер Усманов может купить долю в «Эвертоне»

Российский миллиардер Алишер Усманов рассказал, что был бы не против снова инвестировать деньги в футбольный клуб. Один из кандидатов — «Эвертон».

«Если будет возможность или предложение инвестировать в один из футбольных клубов с хорошим потенциальным доходом, я рассмотрел бы сделку. Когда я купил долю в «Арсенале», я был уверен, что футбольные клубы смогут генерировать прибыль. Так оно в итоге и вышло», – заявил Усманов.

Также Усманов не исключил, что может инвестировать средства в «Эвертон», мажоритарным акционером которого является деловой партнер российского бизнесмена иранец Фарад Мошири.

«Не могу ничего исключать. Мы друзья с Фарадом Мошири. Если ему будет нужна поддержка, я буду рад помочь», – сказал Усманов.

Напомним, в августе Усманов продал 30% акций «Арсенала» американцу Стэну Кронке, который является держателем мажоритарного пакета акций клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Bloomberg