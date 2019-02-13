УЕФА завел дела против «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» из-за поведения фанатов

Автор: Поршнев Тимофей 0

УЕФА завел дисциплинарные дела в отношении «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане сумели одержать победу со счетом 2:0.

Английский клуб обвиняется в блокировке лестничных пролетов на стадионе «Олд Траффорд» и бросании фанатами посторонних предметов.

Парижан могут наказать за использование болельщиками пиротехники, бросание посторонних предметов, акты вандализма и беспорядки на стадионе.

Решение по обоим делам будет вынесено 28 февраля. Ответный матч команд пройдет в Париже 6 марта.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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