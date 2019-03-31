Премьер-лига. 21-й тур. «Зенит» уверенно победил «Оренбург»

В первом воскресном матче чемпионата России «Зенит» принял «Оренбург». Хозяева одержали победу.

Премьер-лига. 21-й тур

ЗЕНИТ — ОРЕНБУРГ — 3:1 (0:1)

Санкт-Петербург. 31 марта.

Стадион: «Газпром Арена». 9864 зрителя.

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Ригони (Мак, 73), Оздоев, Барриос, Дриусси (Нобоа, 87), Азмун, Дзюба (Заболотный, 89).

«Оренбург»: Фролов, Малых, Ойеволе, Козлов, Бегич, Терехов, Бреев (Козлов, 84), Мишкич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 73), Деспотович (Галаджан, 66).

Голы: 0:1 — Сутормин (33), 1:1 — Азмун (48), 2:1 — Ракицкий (81), 3:1 — Азмун (88)

Предупреждения: Жирков (40), Малых (75), Ракицкий (77).

15 (6) удары (в створ) 7 (1)

7 фолы 16

13 угловые 4

1 офсайды 3

63 % владения мячом 37

Первый тайм у хозяев не задался. «Оренбургу» удалось провести успешную атаку, в результате которой Терехов слева успешно навесил в штрафную, а передачу замкнул Сутормин. Но во второй половине матча «Зенит» смог по-настоящему отыграться. Сперва Азмуну удалось перенаправить прострел Жиркова в ворота соперника в самом начале второго тайма. Затем Ракицкий забил со штрафного свой первый гол за петербургскую команду. И под конец всего представления после многочисленных отскоков в штрафной гостей Азмуну удалось добежать до мяча раньше Фролова. Итог — 3:1 в пользу «Зенита».

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»