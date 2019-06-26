Игрок сборной Египта исключен из команды за сексуальные домогательства

Полузащитник сборной Египта Амр Варда был исключен из состава команды по дисциплинарным причинам. Он обвиняется в сексуальных домогательствах.

Сообщается, что 25-летний футболист в WhatsApp просил девушек прислать свои обнаженные фотографии, а сам отправлял им видео сексуального характера. Египетская модель Мерхан Келлер опубликовала скриншоты переписки с игроком и обвинила Варду в сексуальных домогательствах.

Варда выступал за сборную Египта с 2015 года. Футболист провел за национальную команду 29 матчей, в которых забил один мяч. В настоящее время египтяне принимают участие в Кубке Африки.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер EFA