Неймар отправится в Барселону для согласования трансфера

Форвард сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар отправится в Барселону. Игрок собирается согласовать трансфер с каталонским клубом.

Поездка бразильца состоится уже на этой неделе. Сообщается, что Неймар намерен провести переговоры с руководством «Барселоны», а также подыскать себе новый дом в этом городе.

Источник также утверждает, что сам Неймар настроен крайне оптимистично и считает, что трансфер будет оформлен уже к концу недели.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 27-летний Неймар уже на протяжении долгого времени хочет покинуть французский клуб и вернуться в «Барселону». Однако сине-гранатовым не удается договориться с парижанами. Отношения между клубами испортились в 2017 году, когда каталонцы предприняли неудачную попытку подписать полузащитника Марко Вератти.

В минувшем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Фото: Global Lоok Press

Источник: La Porteria