Леонарду Жардим: «Прогресс Александра Головина важен для «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после победы над «Ниццой» отметил полузащитника Александра Головина. Матч закончился победой монегасков со счетом 3:1.

Российский футболист в игре оформил дубль и отдал голевую передачу.

«Головин перешел к нам из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Он постепенно прибавляет в игре, и это важно для команды. Я также похвалил Бадиашиле за игру в этом матче.

Многие критиковали Слимани, когда он перешел к нам, но Ислам командный игрок, он трудится. Он всегда отдает все силы на поле и забивает голы.

Я думаю, что у нас много сильных игроков в полузащите, среди них есть Тьемуэ Бакайоко, Фабрегас, Головин и Адриен Силва. Ими нужно дорожить. Я очень рассчитываю на них», – сказал Жардим.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт клуба «Монако»