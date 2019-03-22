УЕФА выдвинул обвинения Неймару за критику судей после матча с «Манчестер Юнайтед»

УЕФА открыл дисциплинарное дело против нападающего «ПСЖ» Неймара. Нападающий грубо высказался о судействе матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ему выдвинуты обвинения в связи оскорбительными высказываниями в адрес официальных лиц после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Французская команда вылетела из турнира в результате того, что гости забили третий гол с пенальти в добавленное арбитром время.

Судья Дамир Скомина назначил одиннадцатиметровый при помощи VAR, зафиксировав игру рукой у защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе.

Неймар пропускал матч из-за травмы. По окончании игры он опубликовал в сторис инстаграма текст на португальском языке и раскритиковал судей.

13 марта УЕФА уже объявлял о начале разбирательств, а сегодня Неймару предъявили обвинения.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА