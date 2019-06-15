«Ювентус» намерен приобрести Иско

Полузащитник «Реала» Иско может перейти в «Ювентус». Туринцы готовы заплатить за испанского хавбека 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сам полузащитник недоволен своим положением в мадридской команде. «Ювентус» готов предложить Иско место в команде.

Отметим, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду неоднократно заявлял, что хотел бы видеть испанца в составе итальянского клуба.

В минувшем сезоне Иско провел за «Реал» 27 матчей в испанской примере и забил 3 гола. В большинстве игр футболист выходил на замену.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo