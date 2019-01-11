«Рубин» может расторгнуть контракт с Сосланом Джанаевым

Вратарь «Рубина» Сослан Джанаев получает 1,5 млн евро в год. Клуб хочет уменьшить зарплатную ведомость в команде.

Сейчас она составляет 12-13 миллионов евро в год, но ее хотят сделать еще меньше. В частности, именно поэтому был расторгнут контракт с Федором Кудряшовым, который зарабатывал около 1,5 миллиона евро в год.

Это самая высокая зарплата в клубе, она сопоставима с деньгами, которые получают Сослан Джанаев и Владимир Гранат. Но если Гранат согласился пойти на понижение зарплаты в три раза, то Джанаев и Кудряшов – нет.

Покупателей на них найти сложно, поэтому «Рубин» может расторгнуть контракт и с Джанаевым, который не поехал на первый сбор команды.

По окончании сезона клуб также могут покинуть Сердар Азмун(тоже зарабатывает 1,5 млн евро) и Сесар Навас (500 тысяч евро). Азмун – единственный игрок, на котором казанцы смогут заработать.

1-2 миллиона рублей в месяц получают Хорен Байрамян, Вячеслав Подберезкин, Егор Сорокин. Филип Уремович получает 400 тысяч евро в год. Арендованный у «Зенита» вратарь Егор Бабурин получает от петербургского клуба 3 миллиона рублей.

Фото: Global Look Press

Источник: «Бизнес Online»