ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I. Сборная России обыграла Шотландию

В Глазго прошел матч с участием сборных России и Шотландии. Гостям удалось одержать победу.
ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I
ШОТЛАНДИЯ — РОССИЯ — 1:2 (1:1)
Глазго. 6 сентября.
Стадион: «Хэмпден Парк». 43975 зрителей.
Судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция).
Шотландия: Маршалл, Робертсон, О’Доннелл, Купер, Малгрю, Макгинн (Кристи, 62), Мактомини (Филлипс, 78), Фрэйзер, Макгрегор, Форрест (Маклин, 62), Макберни.
Россия: Гильерме, Кудряшов, Семенов, Джикия, Фернандес, Оздоев, Зобнин (Баринов, 66), Жирков, Ионов (Ерохин, 80), Головин (Ахметов, 89), Дзюба.
Голы: 1:0 — Макгинн (11), 1:1 — Дзюба (40), 1:2 — О’Доннелл (59, автогол).
Предупреждения: Купер (46), Зобнин (55), Маклин (70), Баринов (71), Ахметов (90).
13 (4) удары (в створ) 15 (4)
11 фолы 15
6 угловые 8
0 офсайды 2
49 % владения мячом 51
Довольно быстро сборной Шотландии удалось открыть счет: Гильерме допустил ошибку, откинув от себя мяч, который подобрал Макгинн и реализовал момент. К концу первого тайма Дзюбе удалось забрать мяч после отскока от Робертсона и пробить успешно низом. Россия сравняла счет, и во втором тайме все же вырвала победу. Головин прекрасно прострелил по вратарской линии, где Жирков вместе с шотландским защитником внесли мяч в ворота. Был засчитан автогол, благодаря которому сборной России удалось получить столь нужные 3 очка.
Фото: твиттер сборной России
Источник: Еженедельник «Футбол»