ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I. Сборная России обыграла Шотландию

В Глазго прошел матч с участием сборных России и Шотландии. Гостям удалось одержать победу.

ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I

ШОТЛАНДИЯ — РОССИЯ — 1:2 (1:1)

Глазго. 6 сентября.

Стадион: «Хэмпден Парк». 43975 зрителей.

Судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция).

Шотландия: Маршалл, Робертсон, О’Доннелл, Купер, Малгрю, Макгинн (Кристи, 62), Мактомини (Филлипс, 78), Фрэйзер, Макгрегор, Форрест (Маклин, 62), Макберни.

Россия: Гильерме, Кудряшов, Семенов, Джикия, Фернандес, Оздоев, Зобнин (Баринов, 66), Жирков, Ионов (Ерохин, 80), Головин (Ахметов, 89), Дзюба.

Голы: 1:0 — Макгинн (11), 1:1 — Дзюба (40), 1:2 — О’Доннелл (59, автогол).

Предупреждения: Купер (46), Зобнин (55), Маклин (70), Баринов (71), Ахметов (90).

13 (4) удары (в створ) 15 (4)

11 фолы 15

6 угловые 8

0 офсайды 2

49 % владения мячом 51

Довольно быстро сборной Шотландии удалось открыть счет: Гильерме допустил ошибку, откинув от себя мяч, который подобрал Макгинн и реализовал момент. К концу первого тайма Дзюбе удалось забрать мяч после отскока от Робертсона и пробить успешно низом. Россия сравняла счет, и во втором тайме все же вырвала победу. Головин прекрасно прострелил по вратарской линии, где Жирков вместе с шотландским защитником внесли мяч в ворота. Был засчитан автогол, благодаря которому сборной России удалось получить столь нужные 3 очка.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»