«Манчестер Юнайтед» ведет с Жозе Моуринью переговоры о продлении контракта

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить главного тренера команды Жозе Моуринью. Клуб уже ведет переговоры с португальским специалистом.
Mанкунианский клуб ведет активные переговоры о продлении контракта, срок которого истекает летом 2019 года. Детали нового соглашения неизвестны.
Переговоры ускорились в течение последнего месяца, руководители «МЮ» общались с представителями португальца. В «Юнайтед» полагают, что Моуринью также хочет продолжить работу в клубе.
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph