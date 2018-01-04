«Манчестер Юнайтед» ведет с Жозе Моуринью переговоры о продлении контракта

Автор: Лидия Дидык 0

Жозе Моуринью

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить главного тренера команды Жозе Моуринью. Клуб уже ведет переговоры с португальским специалистом. 

Mанкунианский клуб ведет активные переговоры о продлении контракта, срок которого истекает летом 2019 года. Детали нового соглашения неизвестны.

Переговоры ускорились в течение последнего месяца, руководители «МЮ» общались с представителями португальца. В «Юнайтед» полагают, что Моуринью также хочет продолжить работу в клубе.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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