«Манчестер Юнайтед» ведет с Жозе Моуринью переговоры о продлении контракта

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить главного тренера команды Жозе Моуринью. Клуб уже ведет переговоры с португальским специалистом.

Mанкунианский клуб ведет активные переговоры о продлении контракта, срок которого истекает летом 2019 года. Детали нового соглашения неизвестны.

Переговоры ускорились в течение последнего месяца, руководители «МЮ» общались с представителями португальца. В «Юнайтед» полагают, что Моуринью также хочет продолжить работу в клубе.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph