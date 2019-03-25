Фабио Капелло назвал лучших игроков, которых он тренировал

Известный тренер Фабио Капелло назвал лучших футболистов. Итальянец выбрал их из тех игроков, которых ему довелось тренировать на протяжении долгой карьеры.

«Трудно сказать, кто был лучшим. Возможно, это Марко ван Бастен. Но еще был Роналдо. К тому моменту, как я пришел в «Реал», он набрал вес, но все еще обладал прекрасным дриблингом и уникальными качествами. Еще в карьере были два защитника – Паоло Мальдини и Франко Барези, я не могу о них забыть», — заявил Капелло.

Напомним, итальянский специалист работал в качестве главного тренера в «Милане», «Реале», «Ювентусе». Кроме того он тренировал национальную команду Англии, а затем сборную России.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato.com