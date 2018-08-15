Габи: «Больно видеть Куртуа в форме «Реала»

Бывший капитан «Атлетико» Габи прокомментировал трансфер экс-голкипера «матрасников» Тибо Куртуа из «Челси» в «Реал». Также он высказался о новом капитане команды Диего Године.

«Больно видеть Куртуа в форме «Реала». Когда играешь с кем-то и завоевываешь трофеи, а потом видишь его в стане конкурента, это непривычное ощущение и неприятное.

Годин продлил контракт с «Атлетико»? Он очень важен для клуба и не может уйти. Я говорил с ним и знаю, что предложения «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед», – правда.

Диего – идеальный капитан для нас, нет ничего удивительного в том, что он получил новый контракт», – сказал Габи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana