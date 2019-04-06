Дженнаро Гаттузо покинет «Милан», даже если завоюет путевку в Лигу чемпионов

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо планирует покинуть клуб независимо от результатов. Предложений от других клубов у него нет.

Гаттузо огорчен отношениями с техническим директором клуба Леонардо, который не стал защищать его в трудные моменты сезона. Тренеру также надоело слышать, что его уволят, если по итогам сезона «Милан» не завоюет путевку в Лигу чемпионов.

Отмечается, что Гаттузо не имеет предложений от других клубов, но он готов оставить «Милан» из принципа.

После 30-и туров «Милан» занимает четвертую строчку турнирной таблицы серии А. В субботу миланцы встретятся с «Ювентусом».

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta Dello Sport