«Зенит» намерен расторгнуть контракт с Александром Кокориным

Автор: Поршнев Тимофей 0

Кокорин

«Зенит» может расторгнуть сотрудничество с нападающим Александром Кокориным в связи с подозрением в двух нападениях. Руководство клуба из Санкт-Петербурга намерено расторгнуть контракт с 27-летним игроком.

Действующее соглашение Кокорина с «Зенитом» рассчитано до лета 2019 года, и клуб до скандала уже обсуждал с ним продление договора.

В контракте Кокорина предусмотрена возможность досрочного расторжения «Зенитом» в случае грубых нарушений со стороны футболиста.

Вчера Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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