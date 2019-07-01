Президент Примеры против перехода Неймара в «Барселону»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Неймар

Президент испанской примеры Хавьер Тебас прокомментировал информацию о возможном переходе в «Барселону» форварда «ПСЖ» Неймара. Он оказался против этого трансфера.

«Я бы не хотел, чтобы Неймар возвращался в примеру. Он не является хорошим примером для подражания. Можно быть отличным футболистом, но надо помнить о манере поведения, что мы пропагандируем. Хотим сохранить наши ценности и наш имидж», — сказал Тебас.

Ранее сообщалось, что бразилец уже согласовал с каталонцами пятилетний контракт. В минувшем сезоне Неймар провел за парижан 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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