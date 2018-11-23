УЕФА наказал ЦСКА частичным закрытием трибун

Автор: Роман Шлуинский 0

Лига чемпионов. 4 тур. ЦСКА — «Рома» — 1:2. Москва. Стадион «Лужники». 7 ноября 2018 г.

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по итогам расследования матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Рома» — 1:2. Матч состоялся 7 ноября в Москве.

Российский клуб обвинялся в блокирование лестничных проходов, бросании предметов на поле и использовании болельщиками пиротехники.

УЕФА принял решение наказать ЦСКА частичным закрытием трибун в следующем домашнем матче Лиги чемпионов. Клуб будет вынужден закрыть секторы D123 и D124. Кроме того, «армейцы» оштрафованы на 44 тысячи евро.

Напомним, следующую домашнюю игру в нынешнем сезоне Лиги чемпионов ЦСКА проведет 27 ноября в «Лужниках». Соперником столичной команды будет «Виктория Пльзень».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт УЕФА

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