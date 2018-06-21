Мама Месси: «Лео страдает и плачет из-за критики»

Автор: Лидия Дидык 0

Месси

Селия Куччиттини, мама форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, рассказала, как сын реагирует на критику. Женщина уверена, что аргентинец тяжело переносит плохие слова в свой адрес.

«На самом деле, люди любят его, и Лео отвечает тем же, и это самое прекрасное. Он очень ценит это. Он многого ждет от турнира, потому что его мечта – выиграть чемпионат мира. Этого он хочет больше всего.

Семья поддерживает Лео. Он первый, кто хочет победить, принести титул, и, конечно, его партнеры по команде тоже. Мы страдаем из-за критики. Говорят, что Лионель не чувствует ответственности, но это неправда. Если бы только все они видели Лео таким, каким его видим мы: он страдает и плачет из-за этого. Критика ранит его и нас.

Я пожелала ему удачи, сказала, чтобы он позаботился о себе, делал то, что умеет, наслаждался, играл так, как когда-то в «Грандоли». У меня четыре ребенка, я люблю их всех, но Лео – божественный сын, лучший, лучший отец и муж. Клянусь, он очень хороший человек. Это неправильно, что я говорю такое, но так есть.

Он такой большой человек с огромным сердцем, что он отдал бы все, чтобы выиграть чемпионат мира», – сказала мама Месси.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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