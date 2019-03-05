«ПСЖ» включился в борьбу за Джейдона Санчо

Полузащитник «Боруссии» Д Джейдон Санчо может летом сменить клубную прописку. «ПСЖ» заинтересовался молодым футболистом.

Сообщается, что англичанин обратил на себя внимание не только парижан, но и «Манчестер Юнайтед». Дортмунд знает об интересе клубов, поэтому постарается выручить как можно больше с трансфера хавбека.

Ранее также была информация, что за Санчо следят «Барселона», «Реал» и «Бавария».

Напомним, в нынешнем сезоне Бундеслиги он провел 24 матча, забил восемь мячей и сделал 12 голевых передач.

Фото:Global Look Press

Источник: The Telegraph