Дело по обвинению Криштиану Роналду в изнасиловании не закрыто

Автор: Тимофей Поршнев 0

Дело по обвинению нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании еще не закрыто. Было подано заявление в федеральный суд.

По данным журналиста Spiegel, адвокаты Кэтрин Майорги не смогли доставить иск Роналду и подали заявление в федеральный суд.

Ранее сообщалось, что дело было закрыто после уведомления о добровольном прекращении разбирательства.

Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Spiegel Рафаэля Бушманна

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