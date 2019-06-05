Дело по обвинению Криштиану Роналду в изнасиловании не закрыто

Дело по обвинению нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании еще не закрыто. Было подано заявление в федеральный суд.

По данным журналиста Spiegel, адвокаты Кэтрин Майорги не смогли доставить иск Роналду и подали заявление в федеральный суд.

The case is not closed, it is just at a different court now. After it was not possible for Mayorga‘s lawyers to serve #Ronaldo with the complaint, they filed it at a federal court: https://t.co/tEvIoeJDq6 @derWinterbach @andreasmeyhoff @antjewindmann @SPIEGELONLINE — Rafael Buschmann (@Rafanelli) June 5, 2019

Ранее сообщалось, что дело было закрыто после уведомления о добровольном прекращении разбирательства.

Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Spiegel Рафаэля Бушманна