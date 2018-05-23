Вратарь сборной Аргентины Ромеро не сыграет на ЧМ-2018 из-за травмы

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Серхио Ромеро исключен из итоговой заявки сборной Аргентины и не сыграет на ЧМ-2018. Предполагалось, что Ромеро будет основным вратарем на ЧМ-2018.

Серхио Ромеро получил травму правого колена, из-за которой не сможет помочь сборной на чемпионате мира в России.

Помимо Ромеро, в итоговую заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018 вошли еще два голкипера: Вилли Кабальеро из «Челси» и Франко Армани из «Ривер Плейта».

Травмированного Ромеро заменит вратарь аргентинского «Тигрес» Науэль Гусман. Сборная Аргентины на ЧМ-2018 в России сыграет против сборных Исландии, Хорватии и Нигерии.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Федерации футбола Аргентины