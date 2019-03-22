Сборная России убралась в раздевалке после матча с Бельгией

Автор: Дарья Григорьева 0

Сборная Бельгии поблагодарила команду из России за убранную раздевалку после матча отбора Евро-2020. Об этом она сообщила в Twitter.

После завершения встречи между Бельгией и командой Станислава Черчесова пресс-служба сборной России опубликовала фотографию убранной раздевалки. В ответ хозяева написали в Twitter на русском языке: «Спасибо». Кроме того Бельгия пожелала удачи сборной России.

Напомним, следующий матч команда Станислава Черчесова проведет против Казахстана (24 марта).

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Twitter сборной Бельгии

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