Сборная России убралась в раздевалке после матча с Бельгией

Сборная Бельгии поблагодарила команду из России за убранную раздевалку после матча отбора Евро-2020. Об этом она сообщила в Twitter.

После завершения встречи между Бельгией и командой Станислава Черчесова пресс-служба сборной России опубликовала фотографию убранной раздевалки. В ответ хозяева написали в Twitter на русском языке: «Спасибо». Кроме того Бельгия пожелала удачи сборной России.

Напомним, следующий матч команда Станислава Черчесова проведет против Казахстана (24 марта).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный Twitter сборной Бельгии