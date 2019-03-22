Сборная России убралась в раздевалке после матча с Бельгией

Сборная Бельгии поблагодарила команду из России за убранную раздевалку после матча отбора Евро-2020. Об этом она сообщила в Twitter.
После завершения встречи между Бельгией и командой Станислава Черчесова пресс-служба сборной России опубликовала фотографию убранной раздевалки. В ответ хозяева написали в Twitter на русском языке: «Спасибо». Кроме того Бельгия пожелала удачи сборной России.
Спаси́бо @TeamRussia! 😉👏🏽
Have a safe trip back to #Russia and good luck with your #EuropeanQualifiers! 👍🏽#BELRUS #EURO2020#COMEONBELGIUM 🇧🇪 https://t.co/39DtPUnWQJ
— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 21, 2019
Напомним, следующий матч команда Станислава Черчесова проведет против Казахстана (24 марта).
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Twitter сборной Бельгии