Кевин Кураньи: «Мне звонили из «Боруссии», спрашивали про Федора Смолова»

Автор: Никита Воробьев 0

Смолов

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что получал несколько звонков из дортмундской «Боруссии». Клуб спрашивал у немца о форварде «Краснодара» Федоре Смолове.

«Я в курсе, что Смолов может оказаться в «Боруссии» после продажи Пьера-Эмерика Обамеянга. Мне несколько раз звонили из этого клуба, интересовались, что он за человек. Там очень высокого мнения о нем.

Я тоже сказал, что Федор – очень хороший человек и партнер по команде, да и футболист с отличными качествами: быстро бежит, бьет с обеих ног, много забивает. Мне кажется, Смолов может усилить игру дортмундцев в Бундеслиге», — сказал Кураньи.

 Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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