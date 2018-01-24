Кевин Кураньи: «Мне звонили из «Боруссии», спрашивали про Федора Смолова»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что получал несколько звонков из дортмундской «Боруссии». Клуб спрашивал у немца о форварде «Краснодара» Федоре Смолове.

«Я в курсе, что Смолов может оказаться в «Боруссии» после продажи Пьера-Эмерика Обамеянга. Мне несколько раз звонили из этого клуба, интересовались, что он за человек. Там очень высокого мнения о нем.

Я тоже сказал, что Федор – очень хороший человек и партнер по команде, да и футболист с отличными качествами: быстро бежит, бьет с обеих ног, много забивает. Мне кажется, Смолов может усилить игру дортмундцев в Бундеслиге», — сказал Кураньи.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»