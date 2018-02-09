Леонид Слуцкий может возглавить «Твенте»

Автор: Никита Воробьев 0

Леонид Слуцкий

Бывший главный тренер «Халл Сити» и ЦСКА Леонид Слуцкий может летом возглавить «Твенте». Голландский клуб заинтересован в сотрудничестве с россиянином.

Отмечается, что соглашение может быть достигнуто уже весной. Ассистентом Слуцкого в новой команде станет бывший спортивный директор армейцев Олег Яровинский, который помогал ему также и в Англии.

Последним местом работы Слуцкого был «Халл Сити», который он покинул в декабре 2017 года. «Твенте» в настоящий момент находится в зоне вылета – на 16-м месте.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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