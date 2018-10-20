Секретарь ОНК: «Кокорину и Мамаеву понравилась рисовая каша. Павел понимает, СИЗО – не курорт»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников поведал о питании Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка». А также выразил недовольство качеством самого питания. 

«Через московские следственные изоляторы ежегодно проходят сто тысяч заключенных. Качество питания оставляет желать лучшего.

В «Бутырке» бывают жалобы на питание. Вот в изоляторах временного содержания МВД предоставляют готовые обеды. А здесь все делают на кухне, и расчет по затратам на еду для каждого заключенного очень небольшой.

Сообщают, что мяса нет с капустой, хотя по закону должны быть. Мы проверяем периодически, пишем замечания по качеству питания. Откровенно говоря – могло быть и хуже. Но все равно все едят.

Павел Мамаев уже говорил, что понимает – тут не курорт. Из питания в СИЗО им понравилась рисовая каша», – сказал Мельников.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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