Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Порту» забил гол на выезде в Риме

В Риме состоялась первая встреча «Ромой» и «Порту» в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. Итальянский клуб одержал победу благодаря дублю Николо Дзаньолы.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

РОМА (ИТАЛИЯ) — ПОРТУ (ПОРТУГАЛИЯ) — 2:1 (0:0)

Рим. 12 февраля.

Стадион: «Олимпийский». 51 727 зрителей.

Судья: Данни Маккели (Нидерланды).

«Рома»: Миранте, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Де Росси, Пеллегрини (Нзонзи, 83), Дзаньоло (Сантон, 87), Джеко, Эль-Шаарави (Клюйверт, 90).

«Порту»: Касильяс, Милитао, Фелипе, Пепе, Алекс Теллес, Данилу, Эррера, Отавио (Эрнани, 84), Фернандо Андраде (Перейра, 76), Соарес, Браими (Лопес, 68).

Голы: 1:0 — Дзаньоло (70), 2:0 — Дзаньоло (76), 2:1 — Лопес (79).

Предупреждения: Эррера (75), Эль-Шаарави (88).

14 (9) удары (в створ) 6 (2)

11 фолы 13

2 угловые 1

1 офсайды 0

42 % владения мячом 58

Первый тайм прошел в спокойном темпе, команды присматривались друг к другу. Только в конце первой половины встречи итальянский клуб создал первый опасный момент: Икер Касильяс отбил удар Эдина Джеко. Во втором тайме римляне стали атаковать острее. Сначала удар Кристанте снова отбил Касильяс, а затем Флоренци чуть не дотянулся до мяча после подачи на дальнюю штангу. «Рома» все-таки вышла вперед благодаря точному удары Дзаньоло. Молодой итальянский полузащитник увеличил преимущество римлян, но буквально через пару минут «Порту» забил гол на выезде. Адриан Лопес замкнул навес Тикиньо. Гости отыграться так и не смогли. Римляне одерживают третью победу в домашних стенах в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Португальский клуб же впервые терпит гостевое поражение.

Фото: твиттер клуба «Рома»

Источник: еженедельник «Футбол»