Кубок России. 1/8 финала. Гол Азмуна помог «Рубину» обыграть «Динамо»

В первом матче 1/8 финала казанский «Рубин» принял московское «Динамо». Хозяева с минимальным счетом одержали победу.
Кубок России. 1/8 финала
РУБИН — ДИНАМО — 1:0 (0:0)
Казань. 25 октября.
Стадион: «Казань-Арена». 9657 зрителей.
Судья: Станислав Васильев (Ижевск).
«Рубин»: Бабурин, Сорокин, Навас, Гранат, Могилевец (Байрамян, 46), Устинов, Подберезкин, Коновалов, Кудряшов, Полоз (Уремович, 75), Азмун (Бухаров, 80).
«Динамо»: Лещук, Темников, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Москвичев, Соснин, Кардозу (Грулев, 57), Липовой (Терехов, 61), Луценко (Черных, 79).
Гол: 1:0 — Азмун (48).
Предупреждения: Навас (26), Карздозу (33), Москвичев (54), Грулев (85), Темников (90), Терехов (90).
5 (2) удары (в створ) 12 (4)
16 фолы 17
7 угловые 3
0 офсайды 0
45 % владения мячом 55
К сожалению, праздника голов увидеть сегодня не удалось. Лишь только в начале второго тайма получился результативный удар. «Динамо» откровенно посыпалось в обороне, и Подберезкин сделал шикарный заброс, который принял Сердар Азмун, ушедший от вратаря и забивший с 10 метров в пустые ворота. Именно этот гол Азмуна позволил казанцем выйти в 1/4 финала Кубка России.
Фото: твиттер ФК «Рубин»
Источник: Еженедельник «Футбол»