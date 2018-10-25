Кубок России. 1/8 финала. Гол Азмуна помог «Рубину» обыграть «Динамо»

В первом матче 1/8 финала казанский «Рубин» принял московское «Динамо». Хозяева с минимальным счетом одержали победу.

Кубок России. 1/8 финала

РУБИН — ДИНАМО — 1:0 (0:0)

Казань. 25 октября.

Стадион: «Казань-Арена». 9657 зрителей.

Судья: Станислав Васильев (Ижевск).

«Рубин»: Бабурин, Сорокин, Навас, Гранат, Могилевец (Байрамян, 46), Устинов, Подберезкин, Коновалов, Кудряшов, Полоз (Уремович, 75), Азмун (Бухаров, 80).

«Динамо»: Лещук, Темников, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Москвичев, Соснин, Кардозу (Грулев, 57), Липовой (Терехов, 61), Луценко (Черных, 79).

Гол: 1:0 — Азмун (48).

Предупреждения: Навас (26), Карздозу (33), Москвичев (54), Грулев (85), Темников (90), Терехов (90).

5 (2) удары (в створ) 12 (4)

16 фолы 17

7 угловые 3

0 офсайды 0

45 % владения мячом 55

К сожалению, праздника голов увидеть сегодня не удалось. Лишь только в начале второго тайма получился результативный удар. «Динамо» откровенно посыпалось в обороне, и Подберезкин сделал шикарный заброс, который принял Сердар Азмун, ушедший от вратаря и забивший с 10 метров в пустые ворота. Именно этот гол Азмуна позволил казанцем выйти в 1/4 финала Кубка России.

Фото: твиттер ФК «Рубин»

Источник: Еженедельник «Футбол»