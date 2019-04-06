Премьер-лига. 22-й тур. «Анжи» и «Динамо» сыграли вничью

В первой встрече 22-го тура Российской Премьер-лиги «Анжи» принимал «Динамо». Матч закончился вничью.

Премьер-лига. 22-й тур

АНЖИ — ДИНАМО — 1:1 (1:0)

Каспийск. 6 апреля.

Стадион: «Анжи-Арена».

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, Гапон, Гиголаев, Иванченко (Закиров, 57), Ондуа, Кацаев (Маркелов, 66), Кулик, Понсе (Долгов, 87).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов (Рауш, 54), Теттех, Юсупов, Жоазиньо (Грулев, 46), Мигел Кардозу (Липовой, 63), Панченко, Луценко.

Голы: 1:0 — Понсе (16), 1:1 — Шуньич (73).

Предупреждения: Теттех (10), Морозов (35), Ахъядов (90).

Удаление: Теттех (90).

6 (1) удары (в створ) 17 (7)

7 фолы 17

2 угловые 9

2 офсайды 1

38 % владения мячом 62

Первый тайм активнее начали футболисты «Динамо». Однако открыл счет клуб из Махачкалы. Дюпин забросил на Понсе, а тот принял мяч и дальним ударом поразил ворота соперника. Гости сразу же направились в атаку, но отличиться им удалось только во втором тайме. Юсупов навесил в штрафную, где Шуньич направил футбольный снаряд в цель. В конце встречи москвичи остались в меньшинстве: Теттех получил вторую желтую, прихватив Долгова в центре поля.

Фото: твиттер «Динамо»

Источник: Еженедельник «Футбол»