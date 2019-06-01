Хосе Антонио Рейес разбился в ДТП

Автор: Андрей Синельщиков 0

Умер бывший атакующий полузащитник «Арсенала», «Реала», «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес. Игроку было 35 лет.

Футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Рейес присоединился к детской команде «Севильи» в 10-летнем возрасте, а дебютировал в первой команде, когда ему было всего 16.

В 2004 году испанец перешел в «Арсенал» и помог команде выиграть чемпионат Англии, тот сезон «канониры» прошли без поражений в АПЛ.

После двух с половиной сезонов в Англии Рейес на правах аренды перешел в «Реал», но не закрепился в команде.

Летом 2007 года «Арсенал» продал его в «Атлетико», с которым Рейес дважды выиграл Лигу Европы.

В январе 2012-го хавбек вернулся в «Севилью», с ней он еще трижды стал победителем Лиги Европы.

В 2016 году Рейес перешел в «Эспаньол», позже выступал за «Кордобу», а последним его клубом была «Эстремадура».

За сборную Испании футболист провел 21 матч, забил 4 гола. Принимал участие в ЧМ-2006.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер клуба «Севилья»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Банега

Полузащитник «Севильи» Банега дисквалифицирован до конца сезона

Сарабия

Пабло Сарабия может стать игроком «Интера»

Хоакин Капаррос

Хоакин Капаррос покинул пост главного тренера «Севильи»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 