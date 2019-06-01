Хосе Антонио Рейес разбился в ДТП

Умер бывший атакующий полузащитник «Арсенала», «Реала», «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес. Игроку было 35 лет.

Футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Рейес присоединился к детской команде «Севильи» в 10-летнем возрасте, а дебютировал в первой команде, когда ему было всего 16.

В 2004 году испанец перешел в «Арсенал» и помог команде выиграть чемпионат Англии, тот сезон «канониры» прошли без поражений в АПЛ.

После двух с половиной сезонов в Англии Рейес на правах аренды перешел в «Реал», но не закрепился в команде.

Летом 2007 года «Арсенал» продал его в «Атлетико», с которым Рейес дважды выиграл Лигу Европы.

В январе 2012-го хавбек вернулся в «Севилью», с ней он еще трижды стал победителем Лиги Европы.

В 2016 году Рейес перешел в «Эспаньол», позже выступал за «Кордобу», а последним его клубом была «Эстремадура».

За сборную Испании футболист провел 21 матч, забил 4 гола. Принимал участие в ЧМ-2006.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер клуба «Севилья»