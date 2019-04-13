Мауро Икарди мечтает перейти в испанский клуб

Форвард «Интера» Мауро Икарди хочет сменить клуб летом. Он намерен продолжить карьеру в Испании.

По информации источника, 26-летний аргентинец мечтает о переходе в «Реал». Однако в клубе не рассматривают его в качестве приоритетной цели.

Самый вероятный вариант для Икарди – переход в «Ювентус». Отметим, что интерес к нему также проявляют «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что Мауро не собирается продлевать с «Интером» соглашение, рассчитанное до лета 2021 года. Хотя миланцы выразили желание о продолжении сотрудничества с игроком.

В нынешнем сезоне Мауро Икарди принял участие в 22 матчах Серии А. Он забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, в феврале этого года у футболиста случился конфликт с клубом, из-за чего его лишили капитанской повязки.

Фото: Global Look Press

Источник: As