Мауро Икарди мечтает перейти в испанский клуб

Форвард «Интера» Мауро Икарди хочет сменить клуб летом. Он намерен продолжить карьеру в Испании.
По информации источника, 26-летний аргентинец мечтает о переходе в «Реал». Однако в клубе не рассматривают его в качестве приоритетной цели.
Самый вероятный вариант для Икарди – переход в «Ювентус». Отметим, что интерес к нему также проявляют «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что Мауро не собирается продлевать с «Интером» соглашение, рассчитанное до лета 2021 года. Хотя миланцы выразили желание о продолжении сотрудничества с игроком.
В нынешнем сезоне Мауро Икарди принял участие в 22 матчах Серии А. Он забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Напомним, в феврале этого года у футболиста случился конфликт с клубом, из-за чего его лишили капитанской повязки.
Фото: Global Look Press
Источник: As