УЕФА может дисквалифицировать Анхеля Ди Марию за оскорбление и провокацию фанатов «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может понести наказание за свое поведение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:0). Аргентинский вингер, ранее выступавший за «МЮ», подвергался оскорблениям со стороны английских фанатов на «Олд Траффорд».

На 60-й минуте в него кинули стеклянную пивную бутылку. Ди Мария поднял ее и показ, словно пьет пиво, а когда его освистали, он приложил ладонь к уху. Кроме того, в трансляцию попали нелестные слова Ди Марии, обращенные к болельщикам клуба из Манчестера.

Поведение 30-летнего футболиста подпадает под статью 15 дисциплинарного кодекса УЕФА о некорректном поведение игроков и официальных лиц. Нарушителям грозит дисквалификация за «оскорбление игрока или другого лица, присутствовавшего на матче» и/или за «провокацию зрителей». Пока УЕФА открыл лишь дела в отношении клубов.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport