«Ливерпуль» обвинил болельщиков «Спартака» в расизме во время матча Юношеской Лиги чемпионов

Автор: Никита Воробьев 0

«Ливерпуль» подал официальную жалобу на болельщиков «Спартака» в УЕФА. Английский клуб заявил, что один из игроков молодежной команды Бобби Адеканье подвергся расизму.

По сообщению «мерсисайдцев», нигерийского вингера оскорбляли словами и жестами во время его выхода на замену, а также в оставшиеся 30 минут матча. Директор академии клуба Алекс Инглторп рассказал об инциденте дежурному чиновнику в УЕФА.

Решение будет принято на основании отчетов судьи и делегата матча.

Встреча между юношескими командами «Спартака» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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