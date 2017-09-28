«Ливерпуль» обвинил болельщиков «Спартака» в расизме во время матча Юношеской Лиги чемпионов

«Ливерпуль» подал официальную жалобу на болельщиков «Спартака» в УЕФА. Английский клуб заявил, что один из игроков молодежной команды Бобби Адеканье подвергся расизму.
По сообщению «мерсисайдцев», нигерийского вингера оскорбляли словами и жестами во время его выхода на замену, а также в оставшиеся 30 минут матча. Директор академии клуба Алекс Инглторп рассказал об инциденте дежурному чиновнику в УЕФА.
Решение будет принято на основании отчетов судьи и делегата матча.
Встреча между юношескими командами «Спартака» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph