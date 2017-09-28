Массимо Каррера: «Сравнением с физруком можно гордиться. Учитель – достойная профессия»

Автор: Лидия Дидык 0

Каррера

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы о своем отношении к критике. Итальянец рассказал, как он относится к своему прозвищу «физрук».

«Знаете, вообще-то в моем понимании любой учитель в школе – это очень достойная и благородная профессия, так что я могу только гордиться таким сравнением (смеется). Если кому-то нравится, пусть называют.

Как вы говорите – физ-рук? Так человек, работающий с молодыми людьми, – это как раз про меня. Между прочим, в «Ювентусе» я в свое время официально отвечал за молодежный футбол – еще до того, как вошел в тренерский штаб Антонио Конте», — рассказал  Каррера.

Фото: Global Look Press
Источник: «Матч ТВ»

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