Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал о прогнозах на матч «Спартак» – ЦСКА, которые дали министры и губернаторы. Об этом он написал в Instagram.

Многие (29%) проголосовали за победу ЦСКА. За ничью отадли свои голоса 10%. В победу «Спартака» верят 20%.

Еще 25% министров и губернаторов ответили, что не интересуются футболом.

Отметим, что губернаторов и членов правительства России попросили спрогнозировать исход московского дерби в рамках 22-го тура РПЛ.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 6 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: инстаграм Максима Орешкина