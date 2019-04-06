Министры и губернаторы РФ общим голосованием определили фаворита матча «Спартак» – ЦСКА

Автор: Роман Шлуинский 0

РПЛ. 8 тур. ЦСКА — «Спартак» — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 23 сентября 2018 г.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал о прогнозах на матч «Спартак» – ЦСКА, которые дали министры и губернаторы. Об этом он написал в Instagram.

Многие (29%) проголосовали за победу ЦСКА. За ничью отадли свои голоса 10%. В победу «Спартака» верят 20%.

Еще 25% министров и губернаторов ответили, что не интересуются футболом.

Отметим, что губернаторов и членов правительства России попросили спрогнозировать исход московского дерби в рамках 22-го тура РПЛ.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 6 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: инстаграм Максима Орешкина

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