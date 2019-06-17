Дани Себальос заявил Зинедину Зидану, что не хочет играть в «Реале» под его руководством

Автор: Тимофей Поршнев 0

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос в личной беседе с главным тренером команды Зинедином Зиданом сообщил о своем желании покинуть мадридский клуб. Тренер не против.

Отмечается, что Зидан сообщил 22-летнему футболисту, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Себальос в ответ заявил, что не хочет дальше работать под руководством французского специалиста.

Напомним, Себальос стал игроком «Реала» летом 2017 года, перейдя из «Бетиса» за 16,5 миллионов евро. В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник стал автором трех забитых мячей в 23 матчах за мадридский клуб.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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