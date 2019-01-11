«Челси» отказался продавать Виллиана «Барселоне» за Малкома и 12 млн фунтов

Автор: Поршнев Тимофей 0

Виллиан

Полузащитник «Челси» Виллиан не перейдет в «Барселону». Английский клуб не собирается продавать бразильца.

Лондонский клуб отказался продавать вингера каталонцам в обмен на полузащитника Малкома и доплату со стороны «Барселоны» в размере порядка 12 миллионов фунтов.

Суммарно компенсация оценивается в 50 млн фунтов (55 млн евро) с учетом суммы, которую «Барса» заплатила за бразильца «Бордо» (38 млн фунтов).

Несмотря на то, что по контракту Виллиана с «Челси» остается всего полтора года, а ему уже 30 лет, в «Челси» ценят его выше, чем та компенсация, которую предлагает «Барселона».

В Лондоне игрока считают ключевым для этого состава и не намерены избавляться от футболистов зимой.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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