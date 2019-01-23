Луис Суарес: «Я уверен, что любой игрок хотел бы поработать под руководством Юргена Клоппа»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес тепло отозвался о своем бывшем клубе – «Ливерпуле». Также он высказал свое мнение о главном тренере «красных» Юргене Клоппе.

– Любой, кто хоть раз сыграл за «Ливерпуль», остается связан с клубом на всю жизнь.

Команда играет в потрясающий футбол. Мне очень интересно, чего они добьются в этом году. Думаю, можно быть готовыми ко многому.

– Вы бы хотели сыграть под руководством Юргена Клоппа?

– Сейчас мы работаем в двух разных клубах, так что на данный момент этот вопрос не по адресу. Но я уверен, что любой игрок хотел бы поработать под руководством Юргена Клоппа, – сказал Суарес.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард каталонцев принял участие в 19 матчах чемпионата Испании. Он забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: 11Freunde