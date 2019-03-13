Пеп Гвардиола назвал своего фаворита в матче «Ливерпуль» — «Бавария»

Сегодня «Ливерпуль» проведет ответный матч против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, за какой клуб будет болеть в этой паре.

«Хочу, чтобы в 1/4 финала прошла «Бавария». Я — часть этого клуба. Люблю Мюнхен и «Баварию». У меня там много друзей», – заявил испанский специалист.

Напомним, Гвардиола возглавлял немецкую команду с 2013 по 2016 год. Первая встреча команд Ковача и Клоппа в рамках 1/8 финала турнира завершилась вничью 0:0.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА