Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Автор: Тимофей Поршнев 0

РПЛ. 18 тур. «Спартак» — «Краснодар» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 3 марта 2019 г.

Медицинская служба «Спартака» выиграла специальный конкурс и названа лучшей в российской Премьер-лиге. Конкурс «Лучшая медицинская служба клубов РПЛ» лига проводила совместно с медицинским комитетом РФС.

Уровень работы медслужб клубов оценивала независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова — заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова.

В конкурсе оценивались квалификация врачей, научная и антидопинговая деятельность, соответствие требованиям медицинского регламента РФС, ведение медицинской документации, использование современных методов лечения и реабилитации.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Спартака»

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