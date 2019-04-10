Маурисио Почеттино: «Возможно Кейн выбыл до конца сезона»

Автор: Никола Косич 0

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился подробностями травмы нападающего Харри Кейна, полученной в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0). Ответный матч пройдет уже 17 апреля. 

На 56-й минуте встречи форвард «шпор» покинул поле после стыка с Фабианом Делфом. По всей видимости Кейн повредил правый голеностоп.

«Надо провести обследование, но, похоже, это тот же самый голеностоп, та же травма. Это очень огорчает. Будет тяжело, нам будет его не хватать. Возможно, он выбыл до конца сезона. Нас это беспокоит. Надеемся, не очень серьезная проблема, но времени на восстановление мало. Он подвернул ногу. Посмотрим, что будет в ближайшие часы»-, сказал Почеттино.

В этом сезоне Кейн уже пропускал больше месяца из-за травмы голеностопа.

Источник: BBC
Фото: Global Look Press

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Тоттенхэм» победил «Боруссию» в Дортмунде и прошел в 1/4 финала турнира

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино: «Я разочарован. «Тоттенхэм» был лучше во всем»

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 