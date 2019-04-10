Маурисио Почеттино: «Возможно Кейн выбыл до конца сезона»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился подробностями травмы нападающего Харри Кейна, полученной в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0). Ответный матч пройдет уже 17 апреля.

На 56-й минуте встречи форвард «шпор» покинул поле после стыка с Фабианом Делфом. По всей видимости Кейн повредил правый голеностоп.

«Надо провести обследование, но, похоже, это тот же самый голеностоп, та же травма. Это очень огорчает. Будет тяжело, нам будет его не хватать. Возможно, он выбыл до конца сезона. Нас это беспокоит. Надеемся, не очень серьезная проблема, но времени на восстановление мало. Он подвернул ногу. Посмотрим, что будет в ближайшие часы»-, сказал Почеттино.

В этом сезоне Кейн уже пропускал больше месяца из-за травмы голеностопа.

Источник: BBC

Фото: Global Look Press