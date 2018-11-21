Сергей Прядкин: «Есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о работе по лицензированию клубов. Также он заявил, что от клубов и РФС поступило предложение о создании стабилизационного фонда.

«Представители лиги вошли в рабочую группу РФС по выработке критериев допуска клубов при прохождении лицензирования. Со следующего сезона РПЛ будет активно участвовать в этом процессе, тщательно изучать все вопросы при выдаче лицензий, в том числе и финансовую состоятельность клубов.

От клубов, РФС и профсоюзов есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду. Но эти средства со временем нужно будет возвращать.

Не должно быть такого, чтобы спортивная работа была успешной, а в развитии, коммерции, работе с болельщиками она не велась вовсе», – сказал Сергей Прядкин.

Напомним, в этом году из-за не хватки финансов прекратили свое существование 2 клуба — «Тосно» и «Амкар».

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»