Тибо Куртуа — лучший голкипер 2018 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших голкиперов в мире по итогам 2018 года. Первое место занял вратарь «Реала».

Лучшим вратарем признан бельгиец Тибо Куртуа («Челси»/«Реал»), который набрал 181 очко. Второе место досталось французу Уго Льорису («Тоттенхэм Хотспур», 109 очков), третье – итальянцу Джанлуиджи Буффону («Ювентус»/«ПСЖ», 59).

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев (1 очко) разделил 16-ю строчку с еще тремя вратарями. Напомним, что летом футболист помог сборной России впервые в ее истории добраться до 1/4 финала чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял четвертое место в списке лучших наставников сборных в мире по итогам 2018 года по версии IFFHS.

Фото: Global Look Press

Источник: IFFHS