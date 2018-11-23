Агент Педро Роши: «Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

Автор: Роман Шлуинский 0

Педро Роша

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор. В этой беседе тренер сообщил, что рассчитывает на игрока. 

«У Педро Роши был разговор с Кононовым. Тренер на него рассчитывает. Роша будет бороться за место в стартовом составе», — сказал Бернард.

В этом сезоне бразильский форвард принял участие в одном матче с «Зенитом» (0:0), не отметившись результативными действиями.

После 14 матчей «Спартак» занимает 8 место в чемпионате России, имея в активе 19 очков.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  «Чемпионат»

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