Агент Педро Роши: «Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор. В этой беседе тренер сообщил, что рассчитывает на игрока.

«У Педро Роши был разговор с Кононовым. Тренер на него рассчитывает. Роша будет бороться за место в стартовом составе», — сказал Бернард.

В этом сезоне бразильский форвард принял участие в одном матче с «Зенитом» (0:0), не отметившись результативными действиями.

После 14 матчей «Спартак» занимает 8 место в чемпионате России, имея в активе 19 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»