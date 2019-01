НХЛ не разрешила надеть Малкину траурную повязку

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не остался в стороне от трагедии в Магнитогорске. Хоккеист почтил память жертв взрыва.

Малкин нанес на игровые коньки надпись: «Магнитогорск, мы с вами» и на другом — «Магнитогорск, вы в моем сердце».

Here is a look at Evgeni Malkin inscribing the messages on his skates. pic.twitter.com/izdkutBphv

— Pittsburgh Penguins (@penguins) January 3, 2019