НХЛ не разрешила надеть Малкину траурную повязку

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не остался в стороне от трагедии в Магнитогорске. Хоккеист почтил память жертв взрыва.

Малкин нанес на игровые коньки надпись: «Магнитогорск, мы с вами» и на другом — «Магнитогорск, вы в моем сердце».

Here is a look at Evgeni Malkin inscribing the messages on his skates. pic.twitter.com/izdkutBphv — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 3, 2019

Форвард хотел надеть на матч против «Рейнджерса» траурную повязку, но ему не позволили. Вскоре выяснилось, что это противоречит правилам лиги.

Хоккеист родом из Магнитогорска. Взрыв произошел недалеко от дома, где жил и рос Малкин.

«Трагедия случилась на улице Карла Маркса – на моей улице. Я жил в детстве в 141-м доме, а обрушился 165-й. Буквально двадцать домов разница», — сказал форвард.

Кроме того, Малкин намерен поддержать жертв взрыва не только морально. Он планирует выставить на аукцион майки и свои коньки.

«Все понимают, что это мой родной город. Я много лет отдал «Питтсбургу», они должны меня поддерживать, спасибо им за это», — добавил форвард.

Напомним, трагедия в Магнитогорске случилась 31 декабря. К 3 января стало известно, что от взрыва погибло как минимум 37 человек.

Фото: Global Look Press

Источник:«Спорт-Экспресс» , Официальный Twitter «Питтсбурга»