УЕФА не расследует возможное нарушение «Манчестер Сити» правил финансового фэйр-плей

УЕФА прокомментировала возможное расследование в отношении «Манчестер Сити». Пресс-служба заявила, что организация не проводит расследования в отношении возможного нарушения правил финансового фэйр-плей.

«В отношении «Ман Сити» не ведется расследование на предмет соблюдения ФФП. Любые сообщения об этом необоснованны», – говорится в заявлении УЕФА.

Клуб из Манчестера летом потратил 215 миллионов фунтов на трансферы. Благодаря продаже нескольких футболистов «Сити» сократили убытки до 130 миллионов.

Ранее глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас призвал УЕФА проверить «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В отношении парижан расследование ведется.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC