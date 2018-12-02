Артем Дзюба: «Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой!»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020. Также он рассказал, как смотрел жеребьевку.

«Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая.

Бельгия – жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле.

Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой!» – отметил Дзюба.

Напомним, по итогам жеребьевки Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.